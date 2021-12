4,5 Promille: Betrunkener soll Brand in Linzer Wohnhaus verursacht haben

Es war ein verheerender Brand, der vor einer Woche in einem Wohnhaus im Linzer Stadtteil Kleinmünchen ausbrach: Rund 70 Menschen mussten mitten in der Nacht in Sicherheit gebracht werden, drei Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, unter ihnen auch jener Mann, in dessen Wohnung das Feuer seinen Ausgang genommen hatte. Er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Haus musste gesperrt werden. Die Mieter standen auf der Straße.

Nun wurden Details zur Brandursache bekannt: Eine brennende Zigarette dürfte das Feuer ausgelöst haben. Der Verdächtige soll 4,5 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Das Feuer dürfte wie berichtet gegen Mitternacht in einer Wohnung im obersten Stock des Gebäudes in der Schörgenhubstraße ausgebrochen sein. Rasch breitete es sich unter dem Blechdach aus und griff auch auf angrenzende Gebäude über.

Hoher Schaden

Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die Bewohner, die sie ins Freie gebracht hatten, fanden zunächst in zwei Bussen der Linz AG Schutz vor der Kälte. Ein Teil von ihnen wurde später ins Seniorenzentrum Kleinmünchen gebracht, wo ein Notquartier für sie eingerichtet wurde, die übrigen kamen bei Angehörigen unter. Die Löscharbeiten dauerten auch am Vormittag des darauffolgenden Tages noch an. Vom Dachstuhl und der oberen Ebene war nur ein verkohltes Gerippe übriggeblieben.

Der Schaden, der durch die Flammen und das Löschwasser entstand, dürfte im siebenstelligen Bereich liegen. Sollte sich der derzeitige Verdacht bestätigen, könnte dem Verdächtigen eine Anklage ins Haus stehen. Die Ermittlungen laufen noch, der Polizeibericht soll der Staatsanwaltschaft in ein bis zwei Wochen vorliegen.