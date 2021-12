Wohnblock in Flammen: "Die Mieter sind verzweifelt"

Nur zögerlich kehren die Mieter Freitagvormittag zurück. Am Parkplatz in der Schörgenhubstraße in Linz-Kleinmünchen klebt noch der Löschschaum der vergangenen Nacht. Hinter ihnen stehen ihre ausgebrannten Wohnblöcke. Der Dachstuhl und die obere Wohnebene sind ein verkohltes Gerippe. Gegen Mitternacht war ein Feuer ausgebrochen, das rasch auf die Nachbarhäuser übergriff.