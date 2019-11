28-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Am gestrigen Sonntag Abend lenkte ein 50-Jähriger aus Linz seinen Pkw auf der Linzer Humboldtstraße in Richtung stadtauswärts. Zur selben Zeit fuhr ein 28-Jähriger Linzer mit seinem Fahrrad auf der Bürgerstraße in Richtung stadteinwärts.

Im ampelgeregelten Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden. Dabei wurde der Radfahrer etwa 20 Meter zum rechten Fahrbahnrand geschleudert. Der Pkw des 50-Jährigen kam nach ungefähr 45 Metern zum Stillstand. Der 28-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Rettung ins Ukh Linz eingeliefert.