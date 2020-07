24 neue Coronafälle in Oberösterreich

Die meisten neuen Infizierten wurden laut Innenministerium mit 32 Betroffenen in Wien verzeichnet. Bisher gab es in Österreich 19.827 positive Testergebnisse. Mit Stand von Dienstag (9.30 Uhr) sind österreichweit 710 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 17.716 wieder genesen.

Am Montag befanden sich 114 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 18 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 3, Kärnten: 4, Niederösterreich: 11, Oberösterreich: 24, Salzburg: minus 9, Steiermark: 10, Tirol: 8, Vorarlberg: 1 und Wien: 32.

Der negative Wert in Salzburg geht auf eine Datenbereinigung des Landes zurück. Bei der "Gesamtzahl der bestätigten Fälle", der "Gesamtzahl der Todesfälle" sowie der "Gesamtzahl genesener Fälle" gab es dadurch eine Reduktion im Vergleich zum Sonntag.

In Oberösterreich ist am Wochenende ein neuer Cluster hinzugekommen. Nach einer privaten Abschlussfeier in Neukirchen an der Vöckla nächtigten Schüler im Keller und steckten sich an. >> Zum OÖNplus-Bericht

Wiener Kirchen-Cluster

Im Zusammenhang mit Infektionen in der serbisch-orthodoxen Kirche in Wien sind drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Das teilte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs der APA am Dienstag mit. Die Zahl der positiven Testungen dort erhöht sich somit auf 10.

