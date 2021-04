17-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs - Führerschein ist weg

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land lenkte kurz vor 15 Uhr sein Auto in Edt bei Lambach und wurde von einer Motorradstreife angehalten. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Suchtgiftbeeinträchtigung, so die Polizei in einer Aussendung. Dies bestätigte wenig später auch der Amtsarzt. Den Führerschein musste der junge Mann vorläufig abgeben. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt.