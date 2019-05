XXXLutz: 50 Millionen Euro für Werbefamilie Putz

WELS. Die Werbekampagne über eine Familie, die in einem Möbelhaus wohnt, läuft bereits seit 20 Jahren.

Spaltet seit 20 Jahren das Publikum: die Familie Putz Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

"Ganz Österreich liebt sie, oder hasst sie": So brachte Thomas Saliger, Sprecher der Möbelhauskette XXXLutz, gestern, Montag, das zwiespältige Verhältnis der Österreicher zur Familie Putz auf den Punkt. Die Werbekampagne gibt es seit 20 Jahren: Seither hat XXXLutz mehr als 50 Millionen Euro in 250 unterschiedlichen TV-Spots und 1100 Hörfunk-Spots investiert.

Als die Familie Putz 1999 im Möbelhaus einzog, war XXXLutz die Nummer drei auf dem heimischen Möbelmarkt: Damals sei die Devise "Auffallen um jeden Preis" gewesen, so Saliger.

Die Idee, die Familie Putz, bestehend aus einer Oma, Max, Linda, Putzi und Ixi, bei XXXLutz einziehen zu lassen, kam von der Werbeagentur Demner, Merlicek und Bergmann. Der Plan war ursprünglich für ein Jahr angedacht, Ziel war maximale Aufmerksamkeit. Die TV-Werbebudgets lagen damals laut Saliger noch weit hinter jenen von Kika und Leiner zurück. Ein Ende der Familie Putz ist nicht absehbar, auch die Darsteller denken nicht ans Aufhören: "Wir haben Ideen für weitere 20 Jahre", so Saliger. Auch in Tschechien wird mit der Familie Putz geworben. Weitere Länder in Europa könnten in den nächsten Jahren folgen. Die Geschichte der Möbelkette, zu der auch Möbelix und Mömax gehören, begann 1945 in einer Tischlerei in Haag/Hausruck (Bezirk Grieskirchen). Nach der Übernahme durch die Söhne Andreas und Richard Seifert in den 1970er-Jahren begann von Wels aus die Expansion.

Seit 2003 Marktführer

2003 verdrängte XXXLutz den damaligen Marktführer kika/Leiner von der Spitze. 2018 wurde der deutsche Möbeldiskonter Poco komplett übernommen: Der Umsatz von XXXLutz belief sich zuletzt auf sechs Milliarden Euro. Ohne Poco wurde im Vorjahr von 22.200 Mitarbeitern in 282 Möbelhäusern in elf Ländern ein Umsatz von 4,4 Milliarden Euro erzielt.

