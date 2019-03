"Trinkflaschen-Pfand ist denkbar"

WIEN. Verbot für Wattestäbchen, Einwegbesteck und Plastikhalme in der EU, Aus für Plastiksackerl in Österreich: Die Kunststoffindustrie gerät international in die Defensive, nachdem die Bilder von Plastikmüll in den Weltmeeren die Öffentlichkeit aufgerüttelt haben.

Die heimische Vertretung der Kunststoff-Erzeuger geht nun in die Offensive und hat einen Zehn-Punkte-Katalog vorgelegt, der helfen soll, die Recycling-Anstrengungen zu erhöhen und die Diskussion zu versachlichen. Dann sei es zu schaffen, den Kunststoff-Kreislauf bis 2040 zu schließen, also eine Recycling-Quote von 95 Prozent zu erreichen, sagt die Geschäftsführerin des Fachverbands Chemische Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich, Sylvia Hofinger. "Das Plastiksackerl-Verbot ist Symbolpolitik. Viel besser wäre ein europaweites Deponierungsverbot."

Schon die von der EU geforderte Steigerung der Kunststoff-Recycling-Quoten auf 50 Prozent bedeute eine nationale Kraftanstrengung. "Wir liegen bei 34 Prozent, das bedeutet eine Erhöhung um 50 Prozent", sagt die aus Bad Ischl stammende Lobbyistin.

Recycling beginnt beim Design

Die Industrie steht einem Pfand-System für Trinkflaschen aus Kunststoff offen gegenüber. Dieses haben die großen Handelskonzerne bisher abgewehrt. "Man muss die Sammlung nicht dem Handel aufbürden. In Australien sind die Sammelautomaten an öffentlichen Plätzen aufgestellt", sagt Hofinger. "Man muss diskutieren und die beste Lösung nehmen." Ansetzen müsse man aber früher: beim Produktdesign. Gut wiederverwertbar seien nur sortenreine Kunststoffe. Verbundmaterialien seien – wo möglich – zu vermeiden. Auch die Farbgebung spiele eine Rolle. "Schwarzer Kunststoff ist nicht gut stofflich verwertbar."

Von einer Million Tonnen Kunststoffe, die in Österreich jährlich in den Markt gebracht werden, gehen 300.000 Tonnen in die Verpackungsindustrie. Hofinger weist darauf hin, dass Kunststoff-Verpackung eine längere Haltbarkeit wertvoller Lebensmittel gewährleiste. "Bei Gurken müssen am Ende eines Verkaufstages um 15 Prozent mehr offene Ware entsorgt werden, als wenn diese foliert ist. Wir wollen eine faire Betrachtung der Ökobilanz."

Die Kunststoff-Erzeuger arbeiten daran, die chemisch-thermische Wiederverwertung weiterzuentwickeln. Dabei werden Polymere in Monomere aufgeschmolzen, der Kunststoff wird neu zusammengesetzt. Das ist noch zu teuer. (sib)

