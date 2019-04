Fehlende Fachkräfte kosten Österreich 2,5 Milliarden Euro

Wir haben überall in den Unternehmen gut ausgebildete Spitzenkräfte, die nicht in der Lage sind den Bedarf an Arbeitskräften zu erkennen. Dieses ständige herum Raunzen zeigt nur die eigene Inkompetenz auf. Es gibt eben nicht den Fachmann zum Hilfsarbeiterlohn. In Schweden ist es üblich, dass auch noch Pensionisten tätig sind. In Österreich hingegen wird Personal ab 45 Jahren bereits abserviert!!