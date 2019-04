EU-weit weniger Pkw neu zugelassen, in Österreich minus 9,7 Prozent

Die Pkw-Neuzulassungen gehen weiter drastisch zurück, in Österreich lag das Minus im März bei 9,7 Prozent, EU-weit gab es einen Rückgang von 3,9 Prozent. Auffallend dabei: Der deutsche Markt blieb nahezu stabil (minus 0,5 Prozent).

WIEN. Im März wurden in Österreich 31.958 Autos neu zugelassen, von Jänner bis März waren es 80.855, was einem Rückgang im Jahresvergleich von 10,6 Prozent bedeutet. EU-weit verringerten sich die Zulassungen in den ersten drei Monaten 2019 um 3,3 Prozent.

Die großen Verlierer seit Jahresbeginn sind Alfa Romeo, Nissan und Porsche mit einem Rückgang von mehr als 30 Prozent. Auf der Gewinnerseite stehen Mitsubishi und Dacia mit einem Plus deutlich über zehn Prozent. VW, der Auslöser des Dieselskandals, verzeichnete ein Minus von 2,7 Prozent.

Im März setzte sich der seit 2015 anhaltende Abwärtstrend beim Absatz von Diesel-Neuwagen fort: Die Neuzulassungen von Diesel-Pkw in den fünf größten EU-Märkten (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) sanken im März und im ersten Quartal um 17 Prozent, in Österreich um 16 Prozent.

Ein starkes Plus - auf sehr niedrigem Niveau - gab es bei den Elektroautos. "Der Hauptgrund für den kräftigen Zuwachs in Österreich war die hohe Zahl an neu zugelassenen Tesla-Model-3-Fahrzeugen: Mit 703 Neuzulassungen belegte das Model 3 den fünften Rang in der Neuzulassungsrangliste in Österreich", so das Beratungsunternehmen EY.

EY sieht die stark rückläufigen Zahlen bei den Pkw-Neuzulassungen generell nicht als Ergebnis der Umstellung der Abgasfeststellung - Stichwort WLTP - sondern als Reaktion auf die schwächer werdende Konjunktur.

1 Kommentar betterthantherest (4543) 17.04.2019 12:15 Uhr " EY sieht die stark rückläufigen Zahlen bei den Pkw-Neuzulassungen generell nicht als Ergebnis der Umstellung der Abgasfeststellung - Stichwort WLTP - sondern als Reaktion auf die schwächer werdende Konjunktur."



Man kann alles schönreden.



Als potentieller Käufer eines neuen Autos sehe ich sehr wohl die Abgasthematik als Hinderungsgrund Nr. 1 für einen Kauf zum jetzigen Zeitpunkt.



Bevor ich sündhaft viel Geld für ein neues Auto ausgebe will ich Rechtssicherheit haben, dass ich mit diesem Auto der neuesten Abgasnorm auch in 5 oder 7 Jahren noch überall hinfahren darf. Antwort schreiben

