Großbritannien: Das B-Wort und ein Verlustgeschäft für alle Beteiligten

Wie bereiten sich die Briten auf den Brexit vor? Was kann man trotzdem von ihnen lernen?

David Hilton ist nicht zu beneiden. Die Gesellschaft, die er vertritt, heißt MIDAS. Dass aber alles zu Gold wird, was MIDAS anpackt, wie in der griechischen Mythologie, scheint bei der Betriebsansiedlungsgesellschaft des Großraums Manchester alles andere als sicher. Im Gegenteil. Hilton und seine Kollegen müssen den an sich bemerkenswerten Wirtschaftsraum im Norden Englands potenziellen Investoren als zukunftsträchtig verkaufen. Was angesichts des "B-Wortes" keine Selbstverständlichkeit ist. Da hilft auch der Hinweis auf zwei Fußball-Weltklassevereine wenig.

Das B-Wort ist allgegenwärtig bei einer Wirtschaftsreise des Landes Oberösterreich und der Industriellenvereinigung in die Spitzenregionen Großbritanniens, London und Manchester. Die Lust, darüber zu sprechen, ist überschaubar. Dennoch prägt der Brexit, der Austritt aus der Europäischen Union, das Tagesgeschehen im Vereinigten Königreich.

Wobei die Wahrnehmungen differieren. Wissenschaftler entschuldigen sich für diese Entscheidung, Lobbyisten schütteln nur dann lautstark den Kopf, wenn keine Mikrophone und Kameras eingeschaltet sind. Ansonsten hat man das Gefühl, man bastelt sich auf der Insel eine eigene Wirklichkeit. "Man will die Kontrolle zurückerlangen. Die Briten begreifen aber zum Teil nicht, dass nicht die EU aus dem Vereinigten Königreich austreten will, sondern dass es umgekehrt ist", sagt Österreichs Botschafter in London, Michael Zimmermann. Freilich, über die Bedingungen ist man sich noch lange nicht einig. Und dass ausgerechnet die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland ein Knackpunkt ist, führt dazu, dass die nordirischen Unionisten als Koalitionspartner von Theresa Mays Tories sehr viel Macht haben. "Da wedelt der Schwanz mit dem Hund", sagt Zimmermann.

Arno Hantzsche, deutscher Wirtschaftsforscher, der seit Jahren auf der Insel lebt, hat die wirtschaftlichen Folgen für die Briten berechnet. Im schlimmsten Fall, bei einem harten Brexit ohne entsprechende Vereinbarungen, schrumpft Großbritanniens Wirtschaft um acht Prozent in den nächsten zehn Jahren, jene der Euro-Zone dagegen gerade einmal um 0,3 Prozent. Bei einem Soft Brexit wären die Auswirkungen für die Briten bei weitem geringer. Allerdings würden sie nicht volle Kontrolle erlangen.

Während auf politischer Ebene gefeilscht wird, versuchen Wissenschaft und Wirtschaft, den Schaden in Grenzen zu halten. In Coventry und Manchester, wo die Oberösterreich-Delegation Station machte, werden die positiven Effekte aus gemeinsamen Projekten hervorgehoben.

Tatsächlich hat etwa die Region Manchester einiges vorzuweisen. Sie zählt zu den besten Industrieregionen Europas und hat den Übergang von der krisengeschüttelten zur innovativen, zukunftsorientierten Region recht gut bewältigt. 63 Baukräne zeugen von reger Bautätigkeit. Nicht zuletzt sind es die beiden großen Universitäten, die mit großer Unterstützung des Staates kräftig ausbauen und mit ihren 100.000 Studenten das Stadtleben prägen. Allein rund 200 Millionen Pfund (gut 220 Millionen Euro) wurden in den Bau des National Graphene Institute investiert. Dort forschen Hunderte von Spezialisten an Anwendungsbereichen des zweidimensionalen Kohlenstoffs, der zuerst in Manchester isoliert wurde. Diese Anwendungen reichen von Membranen, die zur Entsalzung von Meerwasser dienen, bis zur Energiespeicherung. Daneben werden weitere Institutsgebäude errichtet.

Vorsprung bei Elite-Unis

Die Warwick University und die Unis in Manchester haben sich unter anderem auf innovative Materialien, künstliche Intelligenz, Medizintechnik und Cybersecurity spezialisiert. Allesamt Themen, zu denen auch Oberösterreich Bezug hat. "Daher gibt es auch schon einzelne Kooperationen. Was die Elite-Unis betrifft, haben uns die Briten aber etwas voraus", sagt Landeshauptmann-Stv. Michael Strugl. Ähnliches gelte für den Stellenwert der industrienahen Dienstleistung.

Die Unsicherheit bleibt aber auch bei Spitzenleistungen im Forschungsbereich und in der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Konzernen das Gift. "Das sind Verhandlungen auf der Rasierklinge. Wenn es einen harten Brexit gibt, hat auch keiner was davon", sagt der Geschäftsführer der Industriellenvereinigung, Joachim Haindl-Grutsch.

Das trifft auch auf die 250 österreichischen Unternehmen zu, die einen Sitz in Großbritannien haben, für die sich bei einem Brexit die Lage erschwert. "Auch wenn diese Firmen Nischen-Weltmeister sind und weiterhin gute Chancen haben. Aber letztlich wird ein Brexit ein Verlustgeschäft für alle", sagt die stellvertretende Wirtschaftsdelegierte Esther Maca.

