Stromausfälle in Tschechien und Polen

In Tschechien waren nach den starken Böen des Sturmtiefs "Eberhard" auch gestern immer noch viele Menschen ohne Strom sowie der Straßen- und Zugverkehr stark eingeschränkt. Mehr als 300.000 Haushalte in Tschechien waren den Versorgungsunternehmen zufolge ohne Strom, weil Leitungen beschädigt waren.Vom Sturm betroffen war auch der Zugverkehr auf den Strecken zwischen Regensburg und Pilsen sowie zwischen Budweis und Linz. Die Einsatzkräfte waren jedoch zuversichtlich, die Aufräumarbeiten bis heute früh abschließen zu können.Auch in Polen führte heftiger Wind zu landesweiten Stromausfällen. Fast 400.000 Haushalte waren nach Unwettern am Wochenende ohne Strom, wie das Sicherheitszentrum der Regierung (RCB) mitteilte.