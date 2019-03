Neuseeland würdigte die Opfer des Christchurch-Anschlags

CHRISTCHURCH. Zwei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat Neuseeland mit einer nationalen Gedenkfeier die 50 Opfer gewürdigt.

Jacinda Ardern bei der Gedenkveranstaltung Bild: AFP

Tausende Menschen nahmen am Freitag an der Zeremonie in einem Park in Christchurch teil, unter ihnen Regierungschefin Jacinda Ardern, ihr australischer Kollege Scott Morrison und Vertreter 58 anderer Länder. "Rassismus existiert, aber er ist hier nicht willkommen", sagte Ardern. Das Gleiche gelte für Gewalt, Extremismus und Angriffe auf die Religionsfreiheit. Ardern begrüßte die muslimische Gemeinde unter anderem auf Arabisch. Die Zeremonie, bei der Ardern vor mehr als 20.000 Menschen sprach, wurde bei ähnlichen Veranstaltungen im Rest des Landes auf Großbildschirmen übertragen. Bei der Gedenkveranstaltung wurden auch die Namen der Opfer verlesen. Der australische Rechtsextremist Brenton T. (28) hatte am 15. März in zwei Moscheen 50 Menschen erschossen. 22 Verletzte werden nach wie vor in Krankenhäusern behandelt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema