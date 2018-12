Nach Anschlag: Eine Stadt macht weiter

Heute sperrt der Straßburger Weihnachtsmarkt wieder auf. Die EU-Parlamentarier debattieren – auch über Terror.

Auch am Adventmarkt patrouillierten gestern schwer Bewaffnete. Bild: APA/AFP/PATRICK HERTZOG

"Straßburg, die Weihnachtshauptstadt" – so versteht sich die Stadt im Elsass mit ihren verwinkelten Gassen, Fachwerkhäusern, dem Liebfrauenmünster und dem futuristischen Bau des EU-Parlaments. Die friedliche Stimmung, die jährlich zwei Millionen Touristen auf dem romantischen Adventmarkt in der Altstadt suchen, ist nun von bedrückenden Bildern überlagert: Polizei und Soldaten in den Straßen, die Fahnen auf halbmast.

Dennoch: Heute sperrt der Markt wieder auf. Die Straßburger wollen sich von den tödlichen Schüssen nicht unterkriegen lassen. Sie haben die Geschäfte und Restaurants in der Altstadt geöffnet wie immer, sie gehen zur Arbeit. Aber es hat sich doch etwas verändert. Lionel Fernández vom Reisebüro Rugler in der Grand Rue sagt, er schaue sich um auf der Straße, beobachte mehr, was um ihn herum geschieht. "Wir leben seit zehn Jahren damit", erzählt Nicolas Sprunck, der in der Rue Pittoresque seine Weinhandlung betreibt.

Sie liegt nur einen Steinwurf von der Place Kleber entfernt, auf der der Attentäter am Dienstagabend wohl zum ersten Mal geschossen hatte. Auch im EU-Parlament ist die Terrorgefahr am Mittwoch Thema, eines, das ohnedies auf der Tagesordnung gestanden war.

Der Bericht des Anti-Terror-Sonderausschusses wird beschlossen. Die Abgeordneten fordern darin eine bessere, schnellere Zusammenarbeit der Polizeibehörden sowie einen automatischen Datenaustausch über Ländergrenzen. Eine Datenbank soll es geben, in der Hassprediger erfasst sind. Am Ende soll idealerweise ein europäisches FBI stehen.

Die Forderung könnte aktueller nicht sein. Auch der 29-jährige Tatverdächtige hat bereits eine kriminelle Karriere hinter sich. Cherif C. ist in Straßburg geboren, hat nordafrikanische Wurzeln. Gegen 20 Uhr soll er in der Innenstadt das Feuer eröffnet, später auch Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Dabei starben zwei Menschen, ein dritter ist hirntot, zwölf weitere wurden verletzt. Zeugen zufolge hat er "Allahu Akbar" (Allah ist groß) gerufen. C. dürfte vor seiner Flucht von Soldaten verletzt worden sein.

Nicht nur im Parlament, auch in der Altstadt wird über Integration debattiert. Dafür müsse generell mehr getan werden, sagt etwa Jacques Briswalter. Und dass es viel falsch verstandene Toleranz gebe. Das sei "die Schwäche der Demokratie", meint der Restaurator.

Parlament lange abgeriegelt

Auch er führt sein Leben weiter wie gewohnt. Er erinnert an die Worte des ehemaligen Präsidenten François Hollande, der sagte, die Gesellschaft befinde sich "im Krieg" gegen den Terror. Das beste Mittel gegen den Terror ist Standhaftigkeit. Das ist der Tenor, der auf den Straßen herrscht, ebenso wie im Plenum und den Gängen des EU-Parlaments. Dieses war von der Polizei in der Anschlagsnacht aus Sicherheitsgründen bis gegen drei Uhr früh abgeriegelt worden, Abgeordnete und Mitarbeiter saßen fest.

