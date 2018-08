Außerirdische: Wahrscheinlich existent, aber unerreichbar

ich denke, dass sehr viel auch der Faktor Zeit ausmacht:

Die Zivilisation sollte unserer ja nicht nur ähnlich sein, so dass wir kommunzieren können (also Sprache, Schrift,..), sondern sollte ich auch in einem ähnlichen Entwicklungsstadium befinden. Und dieses Zeitfenster halte ich für sehr klein.



Wenn wir auf uns selber schauen:

-> Vor 2000 Jahren hätten wir per Funk hier niemanden erreicht

-> in 10.000 Jahren würden wir technsich so weit forgeschritten sein, dass wir uns mit so niederen Kulturen wie uns jetzt nicht austauschen, sondern sie eher still beobachten und studieren. Wie in einem Aquarium.



Vermutlich leben wir ohnehin bereits in einem interstellaren Biotop, abgeschottet vom Rest des Universum. Um zu beobachten, wie sich Zivilationen entwicklen... und wieder vergehen.