OÖN-TV: Zahlreiche Oberösterreicher bei globalem Klimastreik

In vielen oberösterreichischen Gemeinden beteiligen sich Schüler und Studierende an der weltweiten Klima-Aktionswoche. Auch das Bundesheer in Oberösterreich sieht dringenden Investitionsbedarf. Und: OÖN-TV zeigt die besten Spielszenen aus dem Europa League-Auftakt des LASK.