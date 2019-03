"Wenn sich nichts ändert, wird der Hausärztemangel dramatisch"

LINZ. Linzer Jungärzte fordern höheres Ansehen für Allgemeinmediziner und mehr Ausbildung.

Traumberuf Hausarzt? Sieben Turnusärzte haben eine Plattform gegründet, um jungen Allgemeinmedizinern in Oberösterreich eine Stimme zu geben. Bild: Wodicka

In den nächsten zehn Jahren wird fast die Hälfte der Hausärzte in Oberösterreich in Pension gehen. Einen Nachfolger zu finden, ist oft schwierig. Während Politiker, Ärztekammer und Krankenkasse das Thema immer stärker beschäftigt, haben sieben Jungärzte aus dem Kepler-Uniklinikum (Kuk), Ordensklinikum und Krankenhaus der Barmherzigen Brüder die "Plattform der Linzer Turnusärztevertreter" gegründet. Drei davon trafen die OÖNachrichten.

Sie machen die Ausbildung zum Allgemeinmediziner und sehen das als Berufung. Kritik üben sie aber an aktuellen Entwicklungen. "Wenn sich nichts ändert, wird der Hausärztemangel dramatisch", sagt Martin Reiter (31) vom Kuk.

Der Stellenwert des Allgemeinmediziners in der Bevölkerung und unter Kollegen habe abgenommen. Reiter stößt sich daran, dass man in Spitälern als "Sekundararzt" bezeichnet werde.

"Wir verlangen einen Facharzt-Status für Allgemeinmediziner, wie es in den meisten europäischen Ländern der Fall ist." Als Facharzt würden Nachteile wegfallen. So dürfen Allgemeinmediziner derzeit etwa gewisse Leistungen wie Ultraschalluntersuchungen nicht verrechnen.

Ärgerlich ist für die Jungärzte die Bürokratie. "Wir sind derzeit Systemerhalter im Krankenhaus und sitzen zu viel vor dem Computer. Wir brauchen mehr Praxis und Kontakt zu Patienten", sagt Bernhard Zehentner (29) vom Kuk. Die Einführung der Lehrpraxis, bei der Turnusärzte Erfahrung in Ordinationen sammeln, sei ein erster Schritt gewesen. Generell brauche es mehr Ausbildungsplätze an den Spitälern. Laut Reiter können viele angehende Ärzte die Basisausbildung und die Ausbildung zum Allgemeinmediziner nicht im selben Spital absolvieren.

Spital ist attraktiver geworden

Die Umsetzung aller Vorschläge würde bedeuten, dass die öffentliche Hand mehr Geld in die Allgemeinmedizin investieren müsste, obwohl die Gesundheitsausgaben schon stark steigen. "Beim Personal sollte man aber auf keinen Fall sparen", sagt Reiter. Auch würde ein gestärkter Primärsektor langfristig die Gesamtkosten senken, weil es das günstigere System sei.

Im Spital zu arbeiten, ist attraktiver geworden, weil die Gehälter seit 2015 angehoben wurden und Arbeitszeiten sanken. Dass deswegen viele im Spital bleiben, anstatt Hausarzt zu werden, räumt Reiter ein. Er betont aber, dass es auch wichtig gewesen sei, die Bedingungen in Spitälern zu verbessern.

Geld alleine werde das Problem des Ärztemangels ohnehin nicht lösen, sagt Reiter: "Die Einkommen der Allgemeinmediziner sind zufriedenstellend."

Nur ein Viertel der praktischen Ärztinnen bezeichnet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als gut oder sehr gut, sagt Magdalena Schröckenfuchs (28) vom Konventhospital der Barmherzigen Brüder mit Verweis auf eine Kammer-Studie: "Das zeigt, dass hier noch viel zu tun ist – etwa beim Ausbau der Kinderbetreuung und der Förderung von Gruppenpraxen."

Der Arzt als Unternehmer

Insgesamt fehle ein langfristiges Konzept. Beim neuen Modell der Primärversorgungszentren gebe es offene Fragen zu Abrechnungen oder Haftungen. Schröckenfuchs ist auch Mitglied in Oberösterreichs "Gesellschaft für Allgemeinmedizin" und der "Jungen Allgemeinmedizin Österreichs".

Reiter und Zehentner würden gerne eine eigene Ordination führen, sind aber noch unsicher. Schröckenfuchs will keine Einzelkämpferin sein. Der Schritt in die Selbstständigkeit sei herausfordernd, sagt Reiter: "Betriebswirschaftliche Ausbildung fehlt in Medizinstudium und Turnuszeit."

Zahlen und Fakten

670 Allgemeinmediziner: Das Vertragsärzte-Netz der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse umfasst derzeit 1116 Stellen, davon 670 Allgemeinmediziner und 446 Fachärzte.

Das Vertragsärzte-Netz der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse umfasst derzeit 1116 Stellen, davon 670 Allgemeinmediziner und 446 Fachärzte. 21 unbesetzt: Von den 670 Stellen für niedergelassene Allgemeinmediziner waren Anfang des Jahres 21 unbesetzt (die Zahlen werden zu Quartalsbeginn erhoben). Das entspricht in etwa einer Verdoppelung gegenüber 2017. Von den 21 war bei neun eine Nachfolge-Lösung in Vorbereitung.

Von den 670 Stellen für niedergelassene Allgemeinmediziner waren Anfang des Jahres 21 unbesetzt (die Zahlen werden zu Quartalsbeginn erhoben). Das entspricht in etwa einer Verdoppelung gegenüber 2017. Von den 21 war bei neun eine Nachfolge-Lösung in Vorbereitung. 4 fehlen: Auch vier Facharzt-Kassenstellen waren am 1. Jänner unbesetzt. Eine Lösung war/ist hier in Sicht.

Auch vier Facharzt-Kassenstellen waren am 1. Jänner unbesetzt. Eine Lösung war/ist hier in Sicht. 158 Ausbildungsplätze: Derzeit sind in Oberösterreich laut Ärztekammer 158 Personen in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Zu erwarten ist aber, dass viele von ihnen im Spital tätig bleiben oder doch in einen Fachbereich wechseln.

Derzeit sind in Oberösterreich laut Ärztekammer 158 Personen in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Zu erwarten ist aber, dass viele von ihnen im Spital tätig bleiben oder doch in einen Fachbereich wechseln. 52 Jahre: Der durchschnittliche Allgemeinmediziner in Oberösterreich ist 52 Jahre alt. In den nächsten zehn Jahren geht fast die Hälfte der Hausärzte in Pension.

