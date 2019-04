Der Landessicherheitsrat berät morgen über die Identitären

LINZ. Landeshauptmann Stelzer hatte einen Bericht über die rechtsextreme Bewegung bei der Landespolizeidirektion in Auftrag gegeben.

Die Villa Hagen in Linz-Urfahr Bild: OÖN

Noch am Wochenende hatte FP-Chef Manfred Haimbuchner dem Verein "Studentenheim Urfahr" nahegelegt, den Mietvertrag mit Personen, die im Naheverhältnis zu den Identitären stehen, zu kündigen. Wie gestern bekannt wurde, war diese Kündigung bereits am Donnerstag erfolgt (die OÖN hatten berichtet).

Der Linzer FP-Vizebürgermeister Markus Hein bestätigte am Montag, dies vom Vereinsvorstand erfahren zu haben. Wie berichtet, wollten sowohl Hein als auch der Verein von den Identitären im Haus nichts gewusst haben. Auch in Graz soll das Mietverhältnis zwischen dem FP-Gemeinderat Heinrich Sickl und den Rechtsextremen "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" aufgelöst werden. Das kündigte der Grazer FP-Vizebürgermeister Mario Eustacchio an. Nach umstrittenen Aussagen vorige Woche distanzierte sich dieser nun von den Identitären. Mit dem bekannt gewordenen Hakenkreuz-Aufkleber an einer Synagoge sei eine "rote Linie klar überschritten" worden, sagte Eustacchio gestern.

In Oberösterreich beschäftigt die rechtsextreme Bewegung den Landessicherheitsrat. Wie berichtet, hatte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) einen Bericht über die Identitären in Oberösterreich bei der Landespolizeidirektion in Auftrag gegeben. Dieser soll nun am Mittwoch im Landessicherheitsrat diskutiert werden.

Video: Der Studentenverein Urfahr wirft die rechtsextremen Identitären aus der Villa Hagen.

Zweites Thema im Sicherheitsrat: die hohe Zahl rechtsextremer Straftaten in Oberösterreich. Eine Anfrage der Grünen an das Innenministerium hat ergeben, dass Oberösterreich diesbezüglich Spitzenreiter ist. Auch in der Landtagssitzung am Donnerstag werden sowohl die Identitären und ihre Verbindungen als auch die rechtsextremen Straftaten Thema sein. Die SPÖ hat eine Aktuelle Stunde angekündigt.

Die Grünen stellen eine mündliche Anfrage an FP-Landesrat Elmar Podgorschek, ob es in seiner Funktion Berührungspunkte mit rechtsextremen Bewegungen gebe. "Aufgrund seiner Inseraten-Vergabe in rechten Medien und des AfD-Besuchs sehen wir bei Podgorschek den größten Aufklärungsbedarf", sagt Landtagsabgeordneter Severin Mayr (Grüne).

