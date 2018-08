Seniorenbund erstellte Forderungskatalog für Zukunft der Pflege

LINZ. Der oö. Seniorenbund präsentierte gestern ein umfassendes "Pflege-Forderungspaket", das Landesobmann Josef Pühringer der Bundesregierung vorlegen will.

Josef Pühringer (Mi.) Bild: Alexander Schwarzl

Bis 2040 wird die Zahl der Pflegebedürftigen alleine in Oberösterreich auf bis zu 126.000 steigen, beruft er sich auf Prognosen von WIFO und Landes-Bedarfsplanung. "Dringlichster Punkt" sei die Attraktivierung des Pflegeberufs, sagte Pühringer, plus Einführung einer Pflegelehre. Davon hänge auch der Erfolg weiterer Maßnahmen ab: 78 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in der Familie betreut, davon knapp die Hälfte mit Unterstützung mobiler Hilfe. "Die betreuenden Angehörigen müssen entlastet werden, sie leisten die Hauptarbeit", so Pühringer. Dazu brauche es ein bundesweites, umfassendes Konzept mit Ausbau der mobilen und Kurzzeit-Pflege und eine Erhöhung des Pflegegeldes. "Übersehen" werde oft die Bedeutung gesundheitlicher Prävention, die durch Bonussysteme unterstützt werden solle. Ab 2022 müsse ein umfassendes Finanzkonzept den Pflegefonds ablösen.

