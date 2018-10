"Ich glaube, dass sich da etwas zu drehen beginnt"

Landesrat Rudi Anschober sieht Bayern als ermutigendes Signal für die österreichischen Grünen.

Rudi Anschober (Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

OÖNachrichten: Sie haben in den vergangenen Jahren immer engen Kontakt mit den Grünen in Bayern gehalten. Haben Sie am Sonntag mitgefeiert?

Rudi Anschober: Ja, mit ein bisschen Weißbier. Es ist schon wohltuend, wenn man sieht, dass man mit klarer Haltung so ein Ergebnis erreichen kann. Natürlich hat vieles zusammengepasst, aber es war nicht nur ein rot-grüner Wähleraustausch. Immerhin haben die bayerischen Grünen 200.000 Stimmen von der CSU gewonnen. In acht bayerischen Großstädten sind die Grünen die Nummer eins.

Aber auch die rechte AfD hat kräftig zugelegt ...

Aber klarer Wahlsieger sind schon die Grünen. Und das am Sonntag übrigens auch bei den Wahlen in Luxemburg und bei den Kommunalwahlen in Belgien.

Kann man aus Bayern auch Schlussfolgerungen für die EU-Wahl im kommenden Jahr bzw. für Österreich ziehen?

Es war ein ermutigendes Beispiel dafür, dass der Trend in Richtung Rechtspopulismus nichts Schicksalhaftes ist, sondern dass man auch gegen diese Strömung gewinnen kann. Ich glaube, dass sich da etwas zu drehen beginnt und immer mehr Menschen von der dauernden Angstmache genug haben. Die Grünen in Bayern haben einen Wahlkampf ohne Populismus gemacht, mit pro-europäischer Linie und mit Betonung auf verantwortliche Klimapolitik und eine humane Haltung in der Integrationsfrage. Es gibt eine spürbare Gegenbewegung zum Gespenst des Rechtspopulismus in Europa.

Werden die Grünen in Österreich davon profitieren können?

Wir sind mitten in der Phase des Neustarts, haben uns finanziell und politisch konsolidiert. Vor allem der Gewinn des Bürgermeistersessels in Innsbruck hat uns sehr gut getan. Nächstes Jahr sind sehr wichtige EU-Wahlen. Ich bin sicher, 2019 wird das Jahr unseres Comebacks.

