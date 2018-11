Gemeinden sollen bis zu 20 Prozent ihrer Verwaltungs-Mitarbeiter abbauen

LINZ. Pläne des Landes stoßen auf Widerstand – Umstrittene Vorschläge auch bei Gehaltsschema

Personalreduktionen binnen sechs Jahren und befristete Gehaltserhöhungen für Gemeindebedienstete: Diese Pläne des Landes haben bei Gemeinden und Gewerkschaft Verunsicherung und Aufregung ausgelöst.

Gemeindelandesrat Max Hiegelsberger (VP) beruhigt: "Es handelt sich noch um keinen Entwurf, sondern um ein Diskussionspapier." Konkret geht es um die Dienstpostenplan-Verordnung, die novelliert werden soll.

Die Gemeinden sollen demnach binnen sechs Jahren bis zu 20 Prozent ihrer Verwaltungs-Mitarbeiter abbauen. Ausgenommen von Reduktionen wären demnach jene Kommunen, die schon jetzt ihren Dienstpostenplan nur zu 80 Prozent ausschöpfen.

"Ich bin zwar für Sparen, aber das lehnen wir entschieden ab", sagt Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer: "Angesichts der ständig steigenden Fülle an Aufgaben für die Gemeinden ist das nicht umsetzbar." Gerade wenn man solche Affären wie jene in St. Wolfgang vermeiden wolle, könne man das Personal nicht noch zusätzlich ausdünnen.

Druck für mehr Kooperationen

Christian Jedinger, Chef der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten "Younion", sagt, dass seit 22 Jahren nur eingespart werde, obwohl Aufwand und Einwohnerzahlen steigen. Er kritisiert auch, dass Härteausgleichs-Gemeinden (also jene, die keinen ausgeglichenen Haushalt haben) laut den Landes-Plänen noch etwas stärker Personal reduzieren sollen. "Obwohl sie natürlich die gleichen Aufgaben zu erfüllen haben."

Hiegelsberger sagt, dass ohnehin 78 Prozent der Gemeinden den Dienstpostenplan nicht voll ausschöpfen. "Unsere Diskussionsgrundlage orientiert sich an den Best-Practice-Gemeinden und der Tatsache, dass viele Kommunen beispielsweise Aufgaben aus dem Baurecht an die Bezirksverwaltungsbehörden übergeben oder Standesamtsverbände gründen." Natürlich sei es auch ein Ziel, "Gemeindekooperationen zu forcieren, es geht um Qualität und nicht um Quantität in der Verwaltung".

Die Pläne des Landes beim Gehaltsschema für Gemeindebedienstete sind ebenso umstritten. Das starre Schema, in dem Mitarbeiter in Funktionen und Gehaltsstufen aufgeteilt werden, soll flexibilisiert werden. Bürgermeister bzw. Gemeindevorstände könnten Bediensteten Gehaltserhöhungen gewähren, sofern sie das Budget nicht sprengen. Gleichzeitig würde eine Erhöhung aber mit dem Ende der Legislaturperiode und der Gemeinderatswahl befristet sein. Er sei für Flexibilität, sagt Hingsamer. Aber man habe große Zweifel, dass es rechtlich haltbar sei, eine Gehaltserhöhung bei gleicher Tätigkeit wieder zurückzunehmen. "Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit", sagt Jedinger. Er stößt sich daran, dass auch hier Härteausgleichs-Gemeinden benachteiligt werden sollen. Und wichtig wären höhere Einstiegsgehälter.

Hiegelsberger betont, dass es um die Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber gehe. Viele Kommunen hätten sich an ihn gewandt, weil sie Leuten, die sie suchen, nicht das bieten können, was in der Wirtschaft gezahlt werde.

Zahlen und Fakten zu Gemeinden und Gehältern

In den 437 Gemeinden Oberösterreichs (ohne die drei Statutarstädte) sind insgesamt rund 30.000 Mitarbeiter beschäftigt, ein großer Teil davon in der Verwaltung (es gibt keine konkreten gesicherten Zahlen). Die Frage, wie viele Personen eine Gemeinde innerhalb welchen Budgetrahmens einsetzen darf, richtet sich nach der Zahl der Einwohner. Ein Beispiel: Eine Gemeinde mit 1320 Einwohnern kann vier Vollzeit-Dienstposten in der Verwaltung besetzen.

Im Gehaltsschema des Landes wird die Entlohnung der Gemeindebediensteten geregelt. Die Gehälter richten sich nach 25 Funktionsgruppen und jeweils 15 Gehaltsstufen. Der Amtsleiter einer Gemeinde mit 2501 bis 4500 Einwohnern beispielsweise ist in der Gruppe 10 zu finden und bekommt je nach Dienstjahren zwischen 3290 Euro und 4810 Euro brutto im Monat. Eine Reinigungskraft ist in der Funktionsgruppe 25 und bekommt zwischen 1590 und 2120 Euro.

