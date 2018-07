Der Präsident geht, der Bildungsdirektor kommt

LINZ. Am Mittwoch hat Alfred Klampfer seinen ersten Arbeitstag als Nachfolger von Fritz Enzenhofer.

Schlüsselübergabe: Fritz Enzenhofer, Alfred Klampfer Bild: LSR

17 Jahre lang war Fritz Enzenhofer Landesschulratspräsident von Oberösterreich, so lange wie kein anderer vor ihm. Gestern hatte Enzenhofer seinen letzten Arbeitstag – und den nutzte er zur Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Alfred Klampfer.

Dieser wird nun ab heute formal Landesschulratspräsident sein, allerdings nur bis zum Jahresende. Denn mit 1. Jänner 2019 tritt die Bildungsreform in Kraft, die eine Vereinigung sämtlicher Agenden des bisherigen Landesschulrats und der derzeitigen Landes-Bildungsdirektion vorsieht. Ab 2019 wird Klampfer in dieser neuen Behörde den Titel "Bildungsdirektor" führen.

Mit der Bildungsdirektion übernimmt Klampfer eine Behörde, die für fast 1000 Schulen, 20.000 Lehrer sowie rund 200.000 Schüler in Oberösterreich verantwortlich ist. Dieser gemeinsamen Bund-Länder-Behörde obliegt die Vollziehung des gesamten Schulrechtes für öffentliche Schulen einschließlich der Qualitätssicherung, der Schulaufsicht sowie des Bildungscontrollings.

Der scheidende Enzenhofer bedankte sich für das ihm erwiesene Vertrauen und verwies nochmals mit einigem Stolz darauf, dass das Bildungsministerium im Rahmen einer parlamentarischen Anfragebeantwortung den oberösterreichischen Landesschulrat als den effizientesten in Österreich bezeichnete.

Der neue Mann an der Spitze, der Greiner Alfred Klampfer, war in den vergangenen sechs Jahren Vizerektor an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz und zuvor 20 Jahre lang Lehrer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema