Nach Kern-Abgang: Neuer SPÖ-Chef verzweifelt gesucht

WIEN. Die SPÖ will bis Mitte Oktober die Nachfolge regeln, doch die Absagen häufen sich Der Parteitag wird auf 24./25. November verschoben, Wels wird nicht Veranstaltungsort.

Christian Kern will auf europäischer Ebene nochmals sein Glück versuchen, die Oppositionsrolle sei nicht seine. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Am Mittwoch war die SPÖ um Schadensbegrenzung bemüht. Nachdem Parteichef Christian Kern am Dienstag überraschend sich selbst zum Kandidaten für die EU-Wahl gekürt hatte, wurden für den folgenden Tag die SP-Gremien einberufen.

Kurz nach 13 Uhr trat Kern nach der Präsidiums- und Vorstandssitzung vor die Medien. "Es ist aus meiner Sicht eine persönliche Entscheidung, die ich mir reichlich überlegt habe", sagte er. Der Gang in die Opposition sei schmerzhaft gewesen. "Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass mein persönliches Profil nicht idealtypisch für einen Oppositionschef ist. Das ist nicht mein Stil, mit dem Bihänder auf Leute einzudreschen."

Auf EU-Ebene wolle er nun gegen die autoritären Kräfte kämpfen. Gleich darauf fuhr er ohne weitere Erklärungen zum Treffen der europäischen Sozialdemokraten in Salzburg.

"Es bleibt uns nichts anderes übrig, als nach vorne zu sehen", sagte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der einst Kern gefördert hatte. Einigkeit herrschte hinsichtlich des Parteitags: Dieser wurde von Anfang Oktober auf den 24. und 25. November verschoben. Die Welser Messehalle soll zu diesem Termin nicht frei sein. Kern soll dann als EU-Spitzenkandidat bestätigt werden.

Deutlich schwieriger dürfte es werden, einen Nachfolger für ihn an der Parteispitze zu finden. Bis spätestens 15. Oktober soll die Personalie entschieden sein. Favoritin Doris Bures blieb den gestrigen Sitzungen fern, stattdessen verschanzte sich die Zweite Nationalratspräsidentin im BVT-Untersuchungsausschuss. Die Partei ließ sie wissen, dass "ich für die Funktion der Parteivorsitzenden nicht zur Verfügung stehe".

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser beteuerte abermals, dass er in Klagenfurt bleiben wolle. Ihn zu drängen, hat tatsächlich wenig Sinn: Der nächste Oppositionschef sollte im Nationalrat vertreten sein. Kaiser kandidierte auf keiner Liste. Burgenlands SP-Chef Hans Peter Doskozil, dessen Stimme seit einer Operation angeschlagen ist, zeigte keine Bereitschaft für einen Wechsel. "Es geht auch um die politische Glaubwürdigkeit", sagte er. Schließlich soll Doskozil im Februar Landeshauptmann werden.

Kein Nein von Rendi-Wagner

Die frühere Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner hielt sich bedeckt. Doch dürfte in der Partei nach den Erfahrungen mit Kern der Wunsch nach Politneulingen gering sein. "Es ist gut, wenn jemand politisch erfahren ist", sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zum Anforderungsprofil. Vieles deutet darauf hin, dass die SP-Granden Bures nochmals beknien werden.

Die Verärgerung über die chaotische Performance der Partei war gestern noch immer spürbar. Am Dienstagvormittag soll Kern die wichtigsten SP-Spitzen (Ludwig, Kaiser, Bures und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian) darüber informiert haben, dass er als Parteichef nur noch befristet zur Verfügung steht. Gegen 14.30 Uhr wurden erste Berichte über Kerns Rücktritt kolportiert und bis 18 Uhr nicht dementiert. Es kursieren zwei Varianten: Kern habe alles hinschmeißen wollen und sei von der Partei mühevoll zur EU-Kandidatur überredet worden. Die andere lautet, dass die EU-Wahl seine Intention gewesen sei.

Gestern wurde nach dem Leck gesucht: Niemand konnte sagen, wer die Infos über den Rücktritt hinausgespielt hat. "Wir können ja keinen Untersuchungsausschuss einsetzen", scherzte Kaiser.

Chancen und Hürden: Kerns Weg nach Europa

Am Ende einer chaotischen Inszenierung blieb Christian Kern gestern ein greifbares Ergebnis: der Beschluss des SP-Präsidiums, ihn wunschgemäß für die Spitzenkandidatur bei der EU-Wahl am 26. Mai 2019 zu nominieren. Wobei damit nicht die letzte Hürde genommen ist. Erstmals werden die Delegierten am Parteitag Ende November auch über die Liste für die EU-Wahl abstimmen. Kern dürfte bis dahin einiges zu tun haben, um massenhafte Streichungen zu verhindern.

Beim gestrigen Treffen mit den sozialdemokratischen Regierungs- und Parteichefs am Rande des EU-Gipfels in Salzburg konnte Kern für seine weiteren Ambitionen werben: Die SPÖ soll bei der EU-Wahl am 26. Mai stärkste Partei werden und die ÖVP wieder überholen. Kern selbst will als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten antreten. Offiziell wird dieser von der Fraktion der „Progressiven Allianz der Sozialdemokraten“ (S&D) am 7. und 8. Dezember in Lissabon gekürt.

Vorerst hat sich nur der slowakische Kommissionsvize Maros Sefcovic als Bewerber deklariert. Auf Kern, dem Brüssel-Insider als ehemaligem Regierungschef und weil er eine persönliche Achse zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat, Chancen einräumen, wartet harte Konkurrenz. An der Spitze stehen der niederländische Kommissionsvize Frans Timmermans und der französische Währungskommissar Pierre Moscovici. Beide kämen aus größeren Wählerheimmärkten als der Österreicher.

Kaum Chancen hätte Kern als S&D-Spitzenkandidat, Nachfolger von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu werden. Die EVP mit dem deutschen Spitzenkandidaten Manfred Weber liegt in Umfragen voran. Für ihn stelle sich die Frage, ob er Kern für dieses EU-Amt unterstützen würde, gar nicht, verwies Kanzler Sebastian Kurz (VP) auf den Usus, wonach der Kommissionspräsident von der stärksten Fraktion gestellt werde.



Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema