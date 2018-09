Innenministerium schränkt Polizei-Infos für Medien ein

Eine bizarre Idee des IM



Diktaturen haben wir genug auf dieser Welt, in Kürze auch in Österreich?



Eine Person z.B. der IM, Gruppe oder Organisation (FPÖ) hätten gerne das Machtmonopol, um die demokratischen Grundrechte (mit Demokratie bezeichnet man die Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen) in Österreich abzuschaffen (wer sich nicht unterwirft, vor allem Journalisten, hat entweder einen Urlaub beim Bruderstaat in Sibirien anzutreten, oder wandert als „Terrorist“ ins Gefängnis)

Zudem will der IM die gesellschaftlich-politische Meinungsvielfalt (alle Medien) per Dekret außer Kraft setzen.



Ein Tipp: „häng das Pferdehalfter an die Wand und gehe weit weg in ein fremdes Land“



Zum Glück stehen die OOEN (noch) nicht auf der Abschlussliste des IM. Nicht zu früh freuen, kann noch kommen!



Wie meinte einst vor dem Anschluss ein Politiker: „Gott schütze Österreich“ – jetzt mehr denn je!