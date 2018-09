Grüne: Kogler tritt wieder an und spürt "Kampfeslust"

WIEN. Beim dritten und abschließenden Zukunftskongress zur Neuaufstellung der Grünen am Wochenende gab es auch eine personelle Weichenstellung.

Bundessprecher Werner Kogler Bild: (Alexander Schwarzl)

Bundessprecher Werner Kogler bezeichnete es als ziemlich fix, dass er sich beim Bundeskongress am 17. November in seiner Funktion bestätigen lassen will.

Die Voraussetzung dafür sei die Erfüllung von drei Bedingungen. Eine davon ist für Kogler, dass mindestens zwei Junge im Vorstand sein müssten. Eine weitere die Fokussierung auf Ökologie und Gerechtigkeit und zuletzt eine Verbreiterung der Mitgliederbasis. Wie bei den deutschen Grünen sollen auch in Österreich die Spitzenkandidaten der Ökopartei in einer Urabstimmung ausgewählt werden.

Mit Aussagen wie "die Hoffnung ist grün, nicht die Trübsal" oder "ich erwarte mir jetzt schon wieder eine gewisse Entschlossenheit und Kampfeslust" erntete Kogler beim Kongress vor mehreren Hundert Teilnehmern am Ende Standing Ovations.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema