Kurz verteidigt viertes Treffen mit Putin

ST. PETERSBURG. Man wolle "Spannungen abbauen", so der Kanzler.

Kurz und Putin in St. Petersburg (APA) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Bereits zum vierten Mal in seiner Amtszeit als Bundeskanzler traf Sebastian Kurz (VP) gestern Abend mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammen. Der Kanzler verteidigte die regen diplomatischen Tätigkeiten, die ihn gestern nach St. Petersburg führten, mit dem wichtigen "Dialog" mit der "Supermacht" Russland: "Gerade mit Nachbarn, mit denen es Spannungen gibt, braucht es einen guten Dialog."

Russland sei eines der größten Länder der Welt, das in einen bewaffneten Konflikt mit der Ostukraine verwickelt sei, eine entscheidende Rolle in Syrien spiele und eine "völkerrechtswidrige Annexion" der ukrainischen Krim-Halbinsel vollzogen habe.

Die Haltung Österreichs dazu sei klar, betonte Kurz vor Reiseantritt. Man werde auch als EU-Vorsitz-Land von Russland verlangen völkerrechtswidrige Handlungen einzustellen und die Lage in der Ostukraine zu entspannen: "Dieser Konflikt muss endlich beendet werden." Langfristig werde es nur mit Russland Frieden in Europa geben. Kurz betonte daher, er werde auch in Zukunft den Kontakt zu Russland suchen: "Das Ziel ist es, Spannungen abzubauen." Russland sei zudem entscheidend für die Energieversorgung, "ob es einem passt oder nicht".

Der Ministerrat hatte gestern eine Million Euro Hilfsgelder für die Ostukraine beschlossen. Damit wird das Rote Kreuz bei einem Entminungsprojekt unterstütz sowie andere Organisationen, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in der Region einsetzen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema