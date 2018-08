"Beende unmenschliche Übergriffe"

Bild: APA/AFP/JIM WATSON

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Es gibt kaum eine Entscheidung der US-Regierung, über die sich das linksliberale Amerika nicht empört. Eine davon hat nun Prominente zu einem Appell veranlasst. Aber nicht an Präsident Donald, sondern an dessen Tochter Ivanka Trump.In dem Brief, veröffentlicht auf den Instagram-Profilen von Stars wie Amy Schumer und Alexa Chung, geht es um die Behandlung von Einwandererfamilien: Kinder wurden an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt, was auch Ivanka kritisierte. Ein Gericht kippte die Regelung, doch noch immer sind Hunderte Familien getrennt.Der Brief endet mit einer unmissverständlichen Forderung: "Beende diese rassistischen, unmenschlichen und skrupellosen Übergriffe jetzt!"