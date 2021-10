Rafael Rotter: "Die Fans haben mich gehasst, aber mich hat das gepusht"

Rafael Rotter erzählt im Eisbrecher-Podcast...

von seinem Abschied bei den Vienna Capitals nach 13 Jahren (ab 4:00 Min.)

warum er den Hass der Fans mag (ab 12:55 Min.)

von der Resweep-Serie und anderen legendären Duellen mit Linz (ab 17:40 Min.)

von Geschäften, mit denen er in Linz die Nummer 6 gekauft hat (ab 25:15 Min.)

von seinem neuen Kapitän Brian Lebler (ab 26:45 Min.)

von Trashtalk auf dem Eis (ab 30:05 Min.)

private Dinge im Wordrap (33:20 Min.)

von privaten Angewohnheiten und Prioritäten (ab 43:50 Min.)

von Eitelkeiten bei Trainings-Jerseys (ab 46:10 Min.)

vom Unterschied zwischen dem Leben in Wien und in Linz (ab 49:30 Min.)

von der Besten, die er je im Bett hatte (ab 53.30 Min.)

von seiner Traum-Aufstellung (ab 55:35 Min.)

Bild: Markus Prinz

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist