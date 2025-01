Wie viele Satelliten gibt es im All?

Die genaue Zahl ist nicht bekannt, denn über die militärisch genutzten Satelliten gibt es begreiflicherweise keine genauen Daten. Sieht man sich aber mehrere Datenbanken an, dann kann man abschätzen, dass aktuell wohl im Weltraum rund 10 000 künstliche Trabanten unterwegs sein dürften, wovon rund zwei Drittel funktionsfähig sind. Etwa die Hälfte dieser Satelliten starteten von den USA aus und auch Österreich hat vier sogenannte Nanosatelliten im All. Das sind kleine nur wenige Kilogramm schwere Objekte, die zur Erforschung sehr heller Sterne im All eingesetzt werden. Im Welios in Wels befindet sich ein 1:1 Modell des ersten österreichischen Satelliten.

Über den Podcast

Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

Herzlich willkommen in der Welt von "Du, Leo?" - dem Podcast VON Kindern FÜR Kinder. Denn hier sind die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die dem Experten auf den Zahn fühlen!

Leo Ludick, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in "Du, Leo?" die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt – jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder.

"Du, Leo?" wird produziert von den KinderNachrichten in Kooperation mit dem Offenen Kulturverein Wels. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Im Studio des OKV dürfen sich die Kinder daher in der Podcast-Produktion ausprobieren und hautnah erleben, wie es ist, in ein Mikrofon zu sprechen, ein Interview zu führen und dabei gefilmt zu werden. Außerdem arbeiten sie bei Schnitt und Tontechnik mit. Unterstützt werden sie dabei von Medienfrau Doris Schulz und OKV-Leiter Christoph Brückl. Da der Podcast mitgefilmt wird, ist er auch als „Videocast“ auf nachrichten.at, Spotify und YouTube zu sehen.

Viel Spaß beim Hören und Sehen!

Mehr dazu auf: www.kindernachrichten.at

