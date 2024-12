Seit wann gibt es das Internet?

Es hieß nicht immer Internet, denn am 29. 10. 1969 vernetzte man Großrechner von Universitäten und Forschungseinrichtungen und nannte diese Vernetzung, Arpanet. Dadurch wurden die Rechenleistungen der Großrechner besser genutzt. Mit der Umstellung auf das „Internet Protocol“ im Jahr 1983 begann sich der Name „Internet“ durchzusetzen. Durch dieses Protokoll erhielt jeder Computer eine Adresse, die IP-Adresse und kann daher weltweit von anderen Computern angesprochen werden. Ursprünglich wurde das Internet nur im Wissenschaftsbereich verwendet. Durch die Erfindung der Grundlagen des World-Wide-Web im Jahr 1989 am CERN und der Öffnung dieses Hypertext-Dienstes im Jahr 1991 auch für den kommerziellen Bereich, begann die rasante Verbreitung des Internets.

Bild: OKV

Über den Podcast



Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

Herzlich willkommen in der Welt von "Du, Leo?" - dem Podcast VON Kindern FÜR Kinder. Denn hier sind die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die dem Experten auf den Zahn fühlen!

Leo Ludick, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in "Du, Leo?" die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt – jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder.

"Du, Leo?" wird produziert von den KinderNachrichten in Kooperation mit dem Offenen Kulturverein Wels. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Im Studio des OKV dürfen sich die Kinder daher in der Podcast-Produktion ausprobieren und hautnah erleben, wie es ist, in ein Mikrofon zu sprechen, ein Interview zu führen und dabei gefilmt zu werden. Außerdem arbeiten sie bei Schnitt und Tontechnik mit. Unterstützt werden sie dabei von Medienfrau Doris Schulz und OKV-Leiter Christoph Brückl. Da der Podcast mitgefilmt wird, ist er auch als „Videocast“ auf nachrichten.at, Spotify und YouTube zu sehen.

Viel Spaß beim Hören und Sehen!

Mehr dazu auf: www.kindernachrichten.at

