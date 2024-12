Wie groß wird eine Schneeflocke?

Die Größe einer Schneeflocke hängt hauptsächlich von der Temperatur ab. Je kälter es ist, desto kleiner sind sie. Das liegt an der relativen Luftfeuchte, denn in kalter Luft ist wenig Wasserdampf enthalten und dieser ist für das Wachsen der Schneeflocken ausschlaggebend. Der Beginn einer Schneeflocke ist meist ein gefrorenes Wassertröpfchen, an dem weiterer Wasserdampf kondensiert. Der Schneekristall wächst so und hat zumeist eine Größe von einigen Millimetern Durchmesser. Kommt beim Fallen der Schnee in etwas wärmere Gebiete, in dem mehr Wasser in der Luft enthalten ist, kommt es zum weiteren Anwachsen der Schneeflocken. Die größte im Guinness-Buch der Rekorde aufscheinende Schneeflocke hat einen Durchmesser von 38 Zentimeter gehabt und wurde 1887 im amerikanischen Montana beobachtet.

Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

Herzlich willkommen in der Welt von "Du, Leo?" - dem Podcast VON Kindern FÜR Kinder. Denn hier sind die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die dem Experten auf den Zahn fühlen!

Leo Ludick, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in "Du, Leo?" die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt – jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder.

"Du, Leo?" wird produziert von den KinderNachrichten in Kooperation mit dem Offenen Kulturverein Wels. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Im Studio des OKV dürfen sich die Kinder daher in der Podcast-Produktion ausprobieren und hautnah erleben, wie es ist, in ein Mikrofon zu sprechen, ein Interview zu führen und dabei gefilmt zu werden. Außerdem arbeiten sie bei Schnitt und Tontechnik mit. Unterstützt werden sie dabei von Medienfrau Doris Schulz und OKV-Leiter Christoph Brückl. Da der Podcast mitgefilmt wird, ist er auch als „Videocast“ auf nachrichten.at, Spotify und YouTube zu sehen.

Viel Spaß beim Hören und Sehen!

