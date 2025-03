Warum sind der Himmel und das Meer blau?

Die Antwort liegt im Licht! Das Sonnenlicht besteht aus einer Vielzahl von Farben. Physikalisch gesprochen entstehen die einzelnen Farben durch die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichts. Blaues Licht ist kurzwellig und rotes Licht hat eine längere Wellenlänge. Auf dem Weg von der Sonne zur Erdoberfläche muss das Licht durch die Lufthülle gehen. Luft besteht nicht nur aus verschiedenen Gasen, sondern es sind auch Wassertröpfchen und andere Verunreinigungen in der Atmosphäre vorhanden. An all diesen Teilchen und Molekülen wird das Licht gestreut. Kurzwelliges Licht erfährt dabei eine stärkere Streuung als langwelligeres. Deshalb wird mehr vom blauen Lichtanteil in alle Richtungen gestreut und der Himmel erscheint blau.

Und warum ist das Meer auch blau?

Das Sonnenlicht besteht aus vielen Farben von rot bis blau. Wassermoleküle haben die Eigenschaft, vornehmlich das langwellige, rote Licht zu schlucken und zwar umso mehr, je tiefer das Licht ins Wasser eindringt. Dem von der Wasseroberfläche zurückgeworfenen Licht fehlt also das Rot. Deshalb erscheint das Meerwasser ab einer gewissen Tiefe blau. Dass das Wasser des Meeres, aber auch der Flüsse, nicht immer blau erscheint, liegt an den darin enthaltenen zusätzlichen Stoffen. Algen können das Wasser grünlich erscheinen lassen und Sand- beziehungsweise Schmutzteilchen lassen es grau bis braun werden.

Über den Podcast



Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

Herzlich willkommen in der Welt von "Du, Leo?" - dem Podcast VON Kindern FÜR Kinder. Denn hier sind die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die dem Experten auf den Zahn fühlen!

Leo Ludick, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in "Du, Leo?" die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt – jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder.

"Du, Leo?" wird produziert von den KinderNachrichten in Kooperation mit dem Offenen Kulturverein Wels. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Im Studio des OKV dürfen sich die Kinder daher in der Podcast-Produktion ausprobieren und hautnah erleben, wie es ist, in ein Mikrofon zu sprechen, ein Interview zu führen und dabei gefilmt zu werden. Außerdem arbeiten sie bei Schnitt und Tontechnik mit. Unterstützt werden sie dabei von Medienfrau Doris Schulz und OKV-Leiter Christoph Brückl. Da der Podcast mitgefilmt wird, ist er auch als „Videocast“ auf nachrichten.at, Spotify und YouTube zu sehen.

Viel Spaß beim Hören und Sehen!

Mehr dazu auf: www.kindernachrichten.at

