Club der Cleveren x Maximilian Böger (Live)

Es gibt keinen Weg zurück: Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. "Die KI wird die Digitalisierung, wie wir sie kennen, komplett verändern", sagt sagt KI-Experte Maximilian Böger im Live-Podcast-Gespräch von "Club der Cleveren". Denn die Digitalisierung habe eigentlich die Themen Administration und Bürokratie nur schlimmer gemacht. "Früher hat man nicht 100 Briefe am Tag bekommen. 100 Mails am Tag sind aber keine Seltenheit. Wir müssen uns mit so vielen administratorischen Dingen abmühen", sagt er. Genau da komme die KI ins Spiel.

"Alle wiederkehrenden Aufgaben kann die KI heute schon lösen. Wer behauptet, dass es nicht so ist, dessen Input ist einfach schlecht", er. Der "Prompt", also der Eingabebefehl, müsse nur gut genug sein. "Alles, was sich wiederholt, kann ich der künstlichen Intelligenz antrainieren und dafür wird sie auch eine Lösung finden. Wenn sie etwas nicht weiß, dann muss ich ihr halt sagen, dass sie mich fragen soll. Sonst lügt sie. Das wissen wir alle", erklärt er. Man müsse der KI daher Feedback geben. "Wer das nicht macht, darf sich nicht wundern, wenn der nächste Text genauso schlecht ist wie der erste."

Wer gerade im Business-Umfeld die KI nicht nutze, würde massive Chance vergeben. "Wir reden ja vom Fachkräftemangel. Viele Betriebe machen sich daher schon Gedanken, wie sie im Administrationsbereich Prozesse mit Künstlicher Intelligenz vereinfachen, damit Arbeitskräfte für die Fachbereiche verfügbar werden", sagt der gebürtige Deutsche.

Dabei gehe es nicht um "Innovation", sondern um echte "Transformation". "Das Thema Innovation ist doch schon seit zehn Jahren ausgelutscht. Alles wird als Innovation verkauft. Damit erreicht man niemanden mehr. Wir müssen über Transformation sprechen. Das ist das, was uns bewegt", sagt er.

Wissen als "Standardware"

KI werde so vieles verändern. "Zum Beispiel in der Bildung, weil Wissen und Content ist einfach Commodity, also eine austauschbare Standardware, ist. Jeder hat Zugang", erklärt er. "Wissen ist also einfach nicht mehr entscheidend, es geht nur noch um die Story, die wir hier erzählen. Und wie glaubwürdig ich dabei bin."

