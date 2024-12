Club der Cleveren x Robert Kolmhofer

Wenn Computersysteme lahm gelegt werden: In dieser Episode von "Club der Cleveren" diskutieren wir mit IT-Sicherheitsexperte Robert Kolmhofer über Hacking, die Notwendigkeit von IT-Sicherheit in Unternehmen und die steigende ...

"Ja, es kostet was, wenn man Computersicherheit proaktiv, präventiv betreibt. Aber es kostet viel mehr, wenn man reaktiv handeln muss, weil etwas passiert ist. Da rennen dann alle auseinander wie die aufgeschreckten Hühner und wissen nicht, wie sie ihr System wieder zum Leben erwecken", sagt Kolmhofer.

Was solche Ausfälle bedeuten, wurde heuer im Sommer wieder einmal deutlich: Da brachte ein fehlerhaftes Update einer IT-Security-Software der US-Firma Crowdstrike weltweit Computer zum Abstürzen. Ganze Unternehmen wurden lahmlegt – von Fluggesellschaften bis zu Krankenhäusern.

Und trotzdem sei das Thema IT-Security im Privaten und in Unternehmen noch nicht vollständig durchgedrungen. "Die Technologie, die jetzt neu da ist, ist extrem schnell und kurzlebig. Und die Mechanismen und das Bewusstsein, richtig damit umzugehen, ist nicht da“, sagt er.

Sicherheitslücken würden heute allerdings ausnahmslos ausgenutzt. "Den Hackern geht es im ersten Schritt gar nicht darum: Wie viel kann ich bei meinem Hacker-Angriff rausholen. Ihre erste Motivation ist: Schaffe ich es wo hinein", erklärt er. Erst im zweiten Schritt analysieren Hacker, ob bei den gefundenen Daten auch monetär etwas drin ist.

Zur Person

Robert Kolmhofer wechselte nach seinem Informatikstudium und anschließender Tätigkeit als Leiter der Abteilung „Supercomputing“ am Rechenzentrum der JKU Linz im Jahr 1998 an die FH OÖ Campus Hagenberg. Seit 2000 leitet er das Department Sichere Informationssysteme mit den Studiengängen Sichere Informationssysteme Bachelor/Master und dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Information Security Management. Als Geschäftsführer des IKT-Beratungsunternehmens UNINET it-consulting GmbH und Gerichtssachverständiger im Bereich Informationstechnik/Digitalforensik/Nachrichtentechnik ist Kolmhofer in seinem Aufgabenbereich als FH-Professor mit engem Praxisbezug tätig.

