Rainhard Fendrich: "Ich glaube nicht, dass ein Drittel der Wähler Nazis sind"

Rainhard Fendrich veröffentlicht am 31. Jänner sein neues Album.

Rechtzeitig zu seinem 70. Geburtstag am 27. Februar und zum 45-Jahr-Bühnenjubiläum bringt Rainhard Fendrich am 31. Jänner sein neues Album "Wimpernschlag" heraus. Darin vereint er 16 neue Lieder, von ruhigen Balladen ("Hoit mi") über Satiresongs ("Wladimir") bis zu gesellschaftspolitischen Ansagen ("Nie wieder Krieg"). Im OÖN-Interview spricht der Austropop-Star, dessen Linzer Konzert am 5.