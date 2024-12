Club der Cleveren x Manfred Scheuer

Wie wird man eigentlich Bischof? Welche Fragen beschäftigen ihn in Zeiten wie diesen? Und welche Rolle spielen Weihnachten und die Kirche noch in unserer Gesellschaft?

In der Weihnachts-Folge von „Club der Cleveren“ hatte Host Elisabeth Eidenberger einen ganz besonderen Gast: den Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer. In der Episode sprach Bischof Scheuer nicht nur über die Rolle von Weihnachten und Kirche in unserer heutigen Gesellschaft, sondern auch über seine Kindheit in Haibach ob der Donau und seinen Werdegang.

Die cleverste Entscheidung seiner beruflichen Laufbahn? „In Rom studiert zu haben. Es war damals ein weiterer Horizont, eine Pluralität an Positionen und eine weltweite Erfahrung“, sagt der 69-Jährige. Es gehöre zur Aufklärung dazu, sich einen Überblick über andere Denkweisen zu verschaffen und sich in andere hineinzudenken. „Das würden wir gerade jetzt in der Demokratie und in der Kirche brauchen. Dass wir Argumente pro und contra wieder ausloten und den positiven Gehalt in der Position von Gegnern oder Mitbewerbern wahrnehmen“, sagt er. „Die Welt ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern sehr bunt.“

In der Podcast-Folge verrät der Bischof zudem, was er als Kind eigentlich werden wollte, was er wäre, wenn er nicht Bischof wäre und was ihn so richtig auf die Palme bringt.

Bischof Manfred Scheuer und Elisabeth Eidenberger Bild: ee

