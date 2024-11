Club der Cleveren x Lisa-Marie Schiffner

Aus reiner Freude an kreativen Fotos und um nach ihrem Umzug mit einer Freundin besser in Kontakt bleiben zu können, hat Lisa-Marie Schiffner im Alter von 12 Jahren ihr erstes Foto auf Instagram hochgeladen. Was als kreatives Hobby anfing, entwickelte sich schnell zu einer Leidenschaft - heute ist es ihr Beruf. Die gebürtige Oberösterreicherin gilt als eine der ersten österreichischen Influencer, die "Content Creation" als Berufsbild maßgeblich geprägt haben.

Einfach war dieser Weg allerdings nicht. Im Podcast-Interview spricht Schiffner offen über die Herausforderungen des Influencer-Daseins und das Mobbing, das sie aufgrund ihrer Online-Aktivitäten erlebt hat. Isolation in der Schule und Hänseleien begleiteten sie über Jahre hinweg. "Nach vielen Tränen und Gesprächen mit meinen Eltern hab ich mir gesagt: Jede Hassbotschaft ist für mich einen zusätzliche Motivation, meinen Traum zu leben und weiterzumachen", sagt die heute 23-Jährige. Das hat sich ausgezahlt.

Umso mehr ist ihr auch im Gespräch mit anderen jungen Mensche die Bedeutung von Fitness und Wellbeing ein Anliegen. "Letztlich ist es wichtig, sich selbst - sowohl geistig als auch körperlich - gut zu behandeln", sagt sie. Das betrifft etwa die Themen Achtsamkeit bei der Ernährung und mentale Gesundheit - gerade in der schnelllebigen Online-Welt.

Denn bei den Influencern herrscht enormer Druck, regelmäßig, am besten täglich, zu posten. Damit sind auch verschiedenste Fähigkeiten, von Video-Schnitt bis Marketing, verbunden. "Unser Beruf wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft unterschätzt und belächelt. Ja, im Vergleich mit einem Arzt ist unser Job sicher nicht so relevant für die Gesellschaft. Um das geht es aber auch nicht. Es ist einfach ein Job", betont Schiffner, die mittlerweile auch ihr eigenes IT-Start-up betreibt. "Mein Job schafft Jobs. Social Media ist mittlerweile eine Branche, die Wertschöpfung generiert. Das sollte mittlerweile allen klar sein."

Auch wenn sie erst 23 ist, sieht sie sich in ihrem Job als "alter Hase". "Ich mache das jetzt seit mehr als zehn Jahren. Ich freue mich, wenn ich heute Potenziale bei jungen Talenten unterstützen kann", sagt die Wahl-Steirerin, . Der Beruf des "Influencers" sei aber kein Zuckerschlecken. "Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Nachhaltigkeit und Durchhaltevermögen spielen eine eine enorme Rolle", gibt Schiffner jungen Leuten als Tipp mit.

Podcast „Club der Cleveren"

"Club der Cleveren" ist ein Podcast für Menschen, die über sich hinauswachsen wollen.

