Club der Cleveren x Manuela Macedonia: Wie halten wir unser Gehirn fit?

Sind wir von Geburt an eigentlich alle gleich schlau? "Jegliche Fähigkeit, jegliches Können hat mit zwei Faktoren zu tun. Das eine ist die Genetik und das andere ist die Prägung", erklärt die Neurowissenschaftlerin. Die besten Voraussetzungen, die beste Genetik, führe zu gar nichts, wenn keine Prägung da ist, also ein entsprechendes Umfeld, in dem man früh gefördert und gefordert wird.

"Jene Struktur, die für Kurzeitgedächtnis zuständig ist, der Hippocampus, der schrumpft circa ein Prozent pro Jahr ab dem 20. Lebensjahr. Das sind keine guten Aussichten", sagt Manuela Macedonia. Je mehr man das Gehirn also in der sensiblen Phase davor, also in der Kindheit, aktiviert, desto fitter ist es auch im Alter.

Gerade in der frühkindlichen Sprachförderung sei das Zeitfenster noch kleiner. "Das Maximum der Sprachbeherrschung erreicht man in den Jahren 0 bis 5. Und dann geht diese Lernkurve mit 45 Grad steil nach unten", sagt die Expertin und plädiert daher auch beispielsweise für Englischunterricht schon im Kindergarten. Auch für Kinder mit Migrationshintergrund wäre daher ein früher Einstieg in den Kindergarten hilfreich, um ihnen das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache möglichst einfach zu machen.

"Ab dem 20. Lebensjahr fängt unser Gehirn an zu schrumpfen", erklärt die Expertin. Wie kann man nun das Gehirn auch im Alter noch fit halten? "Indem man nie aufhört zu lernen, indem man sich nichts schenkt", sagt die gebürtige Italienerin. Sie rate daher auch jedem auch in der Kategorie 50+ noch zu einem Jobwechsel, wenn die aktuelle Arbeit keine Erfüllung mehr bringt. "15 Jahre unglücklich auf die Pension zu warten ist doch verrückt. Es ist nie zu spät, noch etwas zu lernen, sich umzuschulen."

Das tägliche Kreuzworträtsel zu lösen sei nicht der richtige Weg, genauso wenig, wie irgendwelche Anti-Aging-Computerprogramme. Vielmehr müsse man aktiv Reize setzen. "Merken Sie sich die Einkaufsliste statt sie aufzuschreiben. Lernen Sie eine Fremdsprache", schlägt sie vor.

Und für alle, die sich jetzt denken: Was muss ich denn auf meine "alten Tage" noch alles lernen, hat sie auch eine Antwort: "Lernen ist das beste Anti-Aging fürs Gehirn. Es ist wie beim Sport: Man muss sich auch ein bisschen anstrengen, damit es hilft."

