Pro & Contra: Handyverbot an Schulen?

PRO

Ja, natürlich

Mobiltelefone lenken Schülerinnen und Schüler ab und verringern ihre Konzentrationsfähigkeit, was sich nachweislich nachteilig auf die Lernleistung auswirkt. So lautet die Begründung des aktuellen Handyverbots in den Niederlanden. Die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Die Vorteile einer Schule ohne Handy liegen klar auf der Hand: Die Telefone lenken nachweislich ab und stören beim Lernen. In den Pausen bewegen sich Kinder mehr, die nicht auf einen Bildschirm schauen. Eine Pause ist nicht nur sinnvoll, sondern auch gesund: Die Schüler können – endlich wieder ungestört – mit Freundinnen und Freunden plaudern, im Schulgarten spielen oder einfach den Gedanken freien Lauf lassen, ganz ohne Insta und TikTok.