Darf es heute noch Kaffee aus Kapseln sein?

CONTRA

Zu viel Müll!

Ich gestehe: Als die ersten Kapseln und die praktischen Kaffeemaschinen dazu herauskamen, war auch ich ein Fan davon. Doch mit zunehmendem Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein wurde jede Tasse, die ich trank, von einem bitteren Beigeschmack begleitet. Ich fragte mich: Welche Auswirkung hat es, wenn man vier Mal täglich heiße Flüssigkeit durch Kapseln aus Aluminium presst und trinkt? Schließlich wurde in Studien festgestellt, dass sich dabei schädliche Stoffe lösen können. Zudem ist das Material bei der Produktion energieintensiv, und man hinterlässt mit jedem Kaffee unnötig Müll. Viele gute Gründe, um die Kapselmaschine in den Keller zu verbannen und mir einen einfachen Espressokocher zuzulegen, mit dem ich meinen Kaffee wieder so richtig genießen kann.