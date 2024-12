Premiere für Stefan Ebner heute in der Conference League

"Ich und mein Team haben Ziele. Im Sommer haben wir uns vorgenommen, in dieser Saison ein Gruppenspiel in der Conference League leiten zu dürfen, vielleicht wird es ja noch was", sagte der Braunauer Schiedsrichter Stefan Ebner Mitte November in einem Interview mit den OÖNachrichten.

Dieser Wunsch geht für den 33-Jährigen und seinen Schiedsrichterkollegen heute Abend in Erfüllung. Ebner, der in St. Peter am Hart wohnt, wurde für das Conference-League-Spiel zwischen den Shamrock Rovers (Irland) und Borac Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) als Schiedsrichter nominiert.

Die Mannschaften dürften sowohl die Anhänger des LASK als auch Rapid Wien in nicht allzu guter Erinnerung haben. Borac schlug den LASK am 28. November mit 2:1, Rapid musste sich am selben Tag daheim gegen die Shamrock Rovers mit einem 1:1 zufriedengeben.

Bekanntes Terrain

Es wird Ebners erstes Spiel in der Conference League sein. Das 10.500 Zuschauer fassende Tallaght Stadium in Irlands Hauptstadt Dublin kennt Ebner schon. Am 10. September leitete er in diesem Stadion das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Irland und Lettland.

Gestern Vormittag flogen Ebner und seine Schiedsrichterkollegen von Graz nach Dublin. Vor dem Abflug erreichten die OÖN den Schiedsrichter noch am Mobiltelefon. "Ich freue mich sehr, für dieses internationale Spiel nominiert worden zu sein. Es war für mein Team und mich ein großes Ziel, diesen Meilenstein zu erreichen.".

"Das zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagte der Innviertler, der am vergangenen Wochenende das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Salzburg und Rapid leitete.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif