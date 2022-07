Wege und Gipfel auf dem Hochlecken

Seit Jahrzehnten ist der Anstieg von der Taferlklause zum Hochleckenhaus eine der beliebtesten Touren in dieser Region. Mehrere Gipfel stehen zur Wahl und das weithin sichtbare Gipfelkreuz auf dem Brunnkogel zieht die BergaktivistInnen magisch an. Wir haben die Gipfel, die etwas im Schatten stehen, auf zwei Touren erkundet. Eine führte uns von der Kienklause auf das latschenbewachsene Jagerköpfl, die zweite in einer Rundtour über den Hochleckenkogel.

Anstieg von der Kienklause

Hoch über dem Attersee liegt an der Großalmstraße das Gasthaus Kienklause, wo der Anstieg beginnt. Zuerst noch entlang einer Forststraße, die man bald auf einem Weg abkürzt. Ab der Abzweigung des Valerieweges geht es in Serpentinen weiter und ab hier zügig bergauf. Die bei Kletterern beliebten Adlerspitzen und der Kuglzipf rücken ins Blickfeld. Untere Rast, Niedere Rast, Hohe Rast und Antoniusbründl sind Stationen entlang des gut angelegten Weges. Der Blick hinab zum Attersee wird immer eindrucksvoller.

Abstieg mit Blick auf den Attersee Bild: Alois Peham

Über die Griesalm steuert man das Hochleckenhaus an, lässt es erst noch links liegen und folgt dem Weg weiter Richtung Brunnkogel. Bei der Abzweigung Richtung Feuerkogel geht es nach rechts und bald auf dem gut ausgeprägten Weg durch Latschengassen auf das Jagerköpfl. Zurück hinab folgt man dem Anstiegsweg, diesmal allerdings mit der verdienten Einkehr im Hochleckenhaus.

Eine florale Wegbegleiterin ist etwa die Akeleiblättrige Wiesenraute. Bild: Alois Peham

Rundtour Taferlklause – Hochleckenkogel – Valerieweg

Für die zweite Tour haben wir den Hochleckenkogel als Gipfelziel gewählt und für den Abstieg den Weg Richtung Kienklause. Am Ende des Valerieweges schließt sich die Runde wieder.

Von der Taferlklause folgt man den Schildern Richtung Hochleckenhaus. Erst auf einer Forststraße, bald aber auf einem zunehmend steiler werdenden Weg geht es in ziemlich direkter Linie höher.

Bei einer Abzweigung bleibt man geradeaus. "Hochleckenkogel 1 h 30 min" steht auf dem gelben Wegweiser. Eine gute Stunde später haben wir das Gipfelkreuz erreicht: ein schöner Aussichtsplatz mit Blicken über das Höllengebirge und zum nahen Brunnkogel. Auch der Traunstein lugt weiter hinten hervor. Etwas steiler ist dann der Abstieg zum Weg, der nach rechts und im Auf und Ab zum Hochleckenhaus hinüberführt.

Das Jagerköpfl ist erreicht. Bild: Alois Peham

Man könnte auch auf dieser Runde noch den Gipfel des Jagerköpfls mitnehmen. Nach der Einkehr folgt man dem Abstieg Richtung Kienklause. Trollblumen leuchten mit ihren gelben Köpfen um die Wette, auch der Enzian ist schon aufgeblüht.

Mit Blick zum Attersee geht es bergab bis zur Abzweigung zur Taferlhöhe am Valerieweg. Dieser schlängelt sich sehr schön durch den Wald hinüber Richtung Taferlklause. Vorbei an den Hochlecken-Skiliften erreicht man schließlich wieder den Ausgangspunkt am Taferlklaussee.

Taferlklaussee und Hochlecken Bild: Alois Peham

Anreise und Ausgangspunkt: Anreise zu den Startpunkten vom Traunsee oder Attersee auf der Großalmstraße. Zur Taferlklause kann man auch mit dem Traunsteintaxi vom Traunsee ausgehend fahren. Anmeldung eine Stunde vor Fahrtantritt notwendig (traunsteintaxi.at).

Anreise zu den Startpunkten vom Traunsee oder Attersee auf der Großalmstraße. Zur Taferlklause kann man auch mit dem Traunsteintaxi vom Traunsee ausgehend fahren. Anmeldung eine Stunde vor Fahrtantritt notwendig (traunsteintaxi.at). Charakteristik: Schön angelegte Bergpfade, die in den oberen Abschnitten steiler werden. Gutes Schuhwerk ist gefragt, um auf den Wegen im Geröll und Felsen sicher unterwegs zu sein. Es gibt aber keine besonderen technischen Schwierigkeiten. Durchgehend gute Beschilderung und Markierung.

Infos zur Tour

Start Taferlklause

Gehzeit: 5 bis 6 Stunden

Länge: 13 Kilometer

Höhenmeter: 1050

Strecke: Taferlklause (770 m) – Hochleckenkogel (1690 m) – Hochleckenhaus (1572 m) – Abzweig Valerieweg (900 m) – Taferlklause

Start Kienklause

Gehzeit: 5 bis 6 Stunden

Länge: 12,5 Kilometer

Höhenmeter: 1080

Strecke: Kienklause (621 m) – Jagerköpfl (1668 m) – Hochleckenhaus (1572 m) – Kienklause

Am Wegesrand