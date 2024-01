Tourenvielfalt auf der Postalm

Wenn im Tal winterliche Tristesse mit Nebel überwiegt, dann sollte man in höhere Regionen ausweichen, um wieder einen Hauch von Winter erleben zu können. Die Postalm in der Wolfgangseeregion ist so ein Ziel. Dort findet man neben Skipisten, Langlaufloipen und Winterwanderwegen auch ein verlockendes Angebot an Schneeschuh- und Skitouren. Unser Überblick soll die Auswahl erleichtern und vielleicht auch zum einen oder anderen neuen Ziel animieren.