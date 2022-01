Winterschlaf im Paradies

Wohin, wenn man den vielen schlechten Corona-Nachrichten entfliehen möchte und sich nichts sehnlicher wünscht, als ein paar sorgenfreie Tage in schöner Umgebung? Die Antwort darauf könnte ein kleines, aber feines Urlaubsparadies in den südsteirischen Weinbergen sein. In St. Nikolai im Sausal haben Barbara und Andreas Reinisch knapp zweieinhalb Autostunden von Linz entfernt ein luxuriöses Hideaway mit toskanischem Flair geschaffen, das sich perfekt für eine Auszeit eignet.

Dieses vielfach ausgezeichnete Paradies – erst kürzlich wieder von Gault&Millau Österreich – nennt sich Golden Hill Country Chalets & Suites und befindet sich auf einem drei Hektar großen Anwesen rund um ein jahrhundertealtes, zeitgenössisch renoviertes Bauernhaus. Herz der Anlage ist ein 600 Quadratmeter großer Naturschwimmteich inmitten einer von der Straße uneinsehbaren Parkanlage, die an ein Waldstück grenzt.

Herz der Anlage: ein 600 m² großer Naturbadeteich Bild: Golden Hill

Absolute Privatsphäre

Ihre Gäste "wunschlos glücklich zu machen", ist das große Anliegen von Barbara und Andreas Reinisch, wie sie betonen. "Wer zu uns kommt, soll alles rund herum vergessen und in einem unserer sechs Chalets oder im Panorama-Loft eine Auszeit in purem Luxus und absoluter Privatsphäre erleben."

Und tatsächlich hat das Hoteliers-Ehepaar an alles gedacht, was eine Wohlfühloase braucht. Jedes Häuschen ist mit ausgesuchten Details versehen. Mit seinem besonderen Luxus sticht das 200 Quadratmeter große Chalet namens Steppenfuchs hervor. Es ist mit einer zehn Meter großen Glasfront versehen, die die umliegende Natur ins Haus holt. Zentraler Blickfang ist ein mächtiger Kamin.

Traumhaft schön Bild: Golden Hill

Im ersten Stock, der über eine massive Metallwendeltreppe aus Bronze erreichbar ist, erwartet die Gäste ein King-Size-Bett der Extraklasse. "Begeistert sind die Gäste unseres Premium-Chalets auch stets von unserem zehn mal vier Meter großen, ganzjährig beheizten Infinity-Pool samt Outdoor-Sauna-Kubus und Whirlpool", erzählt Andreas Reinisch und fügt stolz hinzu: "Dieses Chalet ist energieautark, denn es ist mit einer 45 kWp Photovoltaikanlage ausgestattet." Zudem sei die Bauweise mit Ziegeln und Vollholz-Ressourcen energieeffizient.

Jedes Chalet ist mit einer privaten Sauna ausgestattet. Bild: Golden Hill

Ein Kamin zaubert Wohlfühlatmosphäre

Zwar haben die anderen Chalets keinen Infinity-Pool, mit einem Private-Spa sind jedoch alle ausgestattet. Außerdem gibt es in jedem Haus einen Kamin, dessen knisterndes Feuer besonders im Winter eine wohlig-warme Atmosphäre zaubert – der perfekte Tagesausklang nach einem Candle-Light-Dinner, das die Chefin und begeisterte Köchin Barbara Reinisch auf Wunsch höchstpersönlich zubereitet und im Chalet serviert.

Näheres unter golden-hill.at

Preisbeispiele

Chalet Polarfuchs: 120 m², Sauna-Kubus, Spa-Garten: 365 Euro pro Person/Nacht

Premium-Chalet Steppenfuchs: 200 m², 10-Meter-Infinity-Pool, Wellness-Terrasse mit eigener Panorama-Sauna, Outdoor-Dusche und Whirlpool: 840 Euro pro Person/Nacht (bei Zweier- oder Dreier-Belegung); ab acht Nächten: 760 Euro pro Person/Nacht