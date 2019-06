Hubschrauberkurzflug bei der Salzkammergut Trophy gewinnen!

Faszination Salzkammergut Trophy



Auch heuer werden wieder mehr als 5.000 Biker aus über 40 Nationen die Bilderbuch-Landschaft rund um Bad Goisern zum Hotspot der Mountainbike Szene machen. Die Radsportler können dabei inmitten der faszinierenden Bergwelt des Salzkammerguts auf sieben unterschiedlichen Distanzen ihre sportlichen Ambitionen ausleben.



Ganz egal, auf welcher Leistungsebene du dich befindest, es wird für jeden Teinehmer eine passende Distanz geboten. Von moderaten 22 Kilometern über 37, 53, 74, 119 bis zu den infernalischen 210 Kilometern sowie dem fahrtechnisch anspruchsvollen „All-Mountain“-Bewerb über 55 Kilometer mit Start in Bad Ischl. All diese Rennen werden am Samstag ausgetragen. Der Mountainbike Marathon über 210 Kilometer wird bereits um 5 Uhr früh am Marktplatz gestartet. Mit seinen mehr als 7000 Höhenmetern wird er wohl wieder ein gewaltiger Ritt in die Hölle und zurück ins Ziel in Goisern werden!



Zusätzlich dazu gibts:

- die Bosch eMTB Challenge

- Gravel-Marathon powered by Dachstein-Salzkammergut

- Einrad-Downhill vom Predigstuhl bis zum Goiserer Marktplatz

- SCOTT Junior Trophy

- Pump the Trophy

- Salzkammergut-eMTB-Testival - Österreichs größter eMTB-Test mit über 100 neuen Modellen

- Bike-Expo mit über 90 Aussteller



Die drei Eventtage (12.-14. Juli 2019) werden von einem tollen Rahmenprogramm begleitet!



Salzkammergut Trophy 2019

12.-14. Juli 2019

Bad Goisern

Details zur Veranstaltung finden Sie unter www.salzkammergut-trophy.at



Die OÖNachrichten verlosen im Zuge der Salzkammergut Trophy einen Hubschrauberkurzflug für zwei Personen!



Das Gewinnspiel läuft bis 03.07.2019.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.