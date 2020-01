Eintrittskarten für das Bike Festival Austria gewinnen!

BIKE FESTIVAL AUSTRIA

vom 1.-2. Februar 2020, Messe Wels

Auf die Räder, fertig, los! Die 3. Auflage des fast schon legendären Festivals startet wieder von 1. bis 2. Februar 2020 durch. Die Messe Wels sitzt fest im Sattel, wenn es um neue Radtrends, ausgiebige Testmöglichkeiten, verrückte Bike-Abenteuer, gemütliche Radreisen oder einfach um die neue Mobilität beim Radfahren geht.

Testen, Tipps, Touren

Wenn das Leben aus Höhen und Tiefen besteht – ist die Welt in Ordnung – zumindest für große und kleine Messebesucher, die sich mit ihren Bikes im mobilen Pumptrack in die Kurve lehnen. Dazu noch ein 500 m2 großer Bike Testparcours und der Kidsparcours powered by woom bikes, um sich dem Fahrvergnügen hinzugeben und das Leben auf zwei Rädern ist perfekt.

Expertentipps rund um E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder, Kinderräder und Spezialmodelle namhafter Marken und aktuelle Tourismusangebote erwarten die fahrradbegeisterten Besucher.

Eine Dosis Freestyle

Die Banana Crew is performing und zwar 3x pro Tag! Die Crew ist eine Gemeinschaft von Extremsport ambitionierten besten Freunden. Egal ob BMX, Downhill und Dirtjump - all das gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen der Burschen, die mit Spaß an der Sache sind und ein breites Grinsen im Gesicht tragen, wenn es ihnen wieder einmal gelungen ist, die Limits zu pushen.

Pump the Expo, Wels!

Die INTERSPORT Austrian Pumptrack Series 2020 startet mit ihrem einzigen Indoor-Rennen der gesamten Serie auf einem modularen Pumptrack powered by eww Gruppe! Der Saisonauftakt in der Halle hat sich bereits bewährt, denn die Witterung spielt beim ersten Rennen zum Glück keine Rolle und die Atmosphäre am Bike Festival Austria ist ideal für den Startschuss zur INTERSPORT Austrian Pumptrack Series.

Also: „Get on your bikes and ride“, um es in den Worten von Freddie Mercury zu sagen. Zumindest bis zur Messe Wels.

Wir verlosen unter allen Teilnehmern 10 x 2 Eintrittskarten!

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz. Teilnahmeschluss: 24. Jänner 2020.