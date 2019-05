Warum Tränen beim Abnehmen helfen

Unterdrückt man die Tränen, kann sich das in überflüssigen Kilos bemerkbar machen. Aaron Neufeld, kalifornischer Wissenschafter, erklärt das so: Wenn wir emotional anstrengenden Situationen ausgesetzt sind, steigt unser Cortisolspiegel an. Und dieser bewirkt, dass mehr Fett gespeichert wird. Eine Reaktion, die aus der Urzeit geblieben ist. Damals bedeutete Stress meistens, nicht genug zu essen zu finden. Heute ist das freilich anders – wir greifen gerade bei Stress zu Kalorienbomben. Wenn wir allerdings drauflos weinen, spülen die Tränen das Cortisol aus dem System. Der Spiegel im Körper normalisiert sich wieder, wir nehmen nicht übermäßig zu und haben weniger Gelüste auf ungesunde Nahrungsmittel.

