OÖN laden am 7. Juli zum Gesundheitstag

Kennen Sie Ihren Blutzuckerspiegel und Ihre Cholesterinwerte? Können Sie sich noch erinnern, wann bei Ihnen das letzte Mal Puls und Blutdruck kontrolliert wurden? Und wie geht’s Ihrem Rücken? Am Donnerstag, 7. Juli, haben OÖN-Leserinnen und -Leser von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich in den klimatisierten Räumlichkeiten der Promenaden Galerien in Linz von Kopf bis Fuß durchchecken zu lassen.

Darüber hinaus finden im Halbstundentakt Gesundheitstalks zu diversen Themen – von Schlafstörungen über Schmerzen, die große Angst vor Demenz bis hin zu Krampfadern – statt.

OÖN-Gesundheitstag, Donnerstag, 7. Juli von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.