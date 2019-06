Forscher bezeichnen Völkerball als „Mobbing“

Beim Völkerball werden zwei Teams gebildet, die sich auf zwei Hälften eines Spielfeldes gegenüberstehen. Ziel ist es, so viele Gegner wie möglich durch Abwerfen zu „eliminieren“. Das Team, das alle Spieler verloren hat, verliert.

Diese Spielidee missfällt Wissenschaftlern aus Kanada, die ursprünglich den Sportunterricht ihres Landes untersuchen wollten und dafür zwölf- bis 15-jährige Kinder interviewten. Dabei erwähnten diese Völkerball immer wieder negativ. Sie kritisierten vor allem die aus Nordamerika stammende verschärfte Variante Dodgeball, bei der mit mehreren Bällen gleichzeitig gespielt wird.

Joy Butler, Professorin an der University of British Columbia in Vancouver und eine der Autorinnen der Studie, erklärte dem Sender CBC, dass viele Lehrer Völkerball als ein Hilfsmittel dafür sehen würden, Kinder auf spielerische Weise für die Gesellschaft und die „echte Welt“ zu formen. Sie ist völlig anderer Meinung.

Gerade die stärkeren Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. „Die Botschaft des Spiels ist, dass es okay ist, andere zu verletzen“, sagte Butler, die lange selbst als Lehrerin gearbeitet hat, der „Washington Post“

Die Forscher fordern in ihrer Studie, die demnächst im Fachjournal „European Physical Education Review“ veröffentlicht wird, dass die Lehrer mehr über die Spiele im Sportunterricht nachdenken und dabei auch die schwächeren und stilleren Schüler berücksichtigen. Sie empfehlen außerdem, dass Lehrer die Schüler selbst Spiele entwickeln lassen, auf die sie im Sportunterricht Lust haben. Alle Kinder sollten sich dabei gemeinsam auf die Regeln einigen.