Zwei neue Projekte für den "Felix Familia"

Gute Beratung und ein Bürohund – zwei ganz unterschiedliche Dinge, die allerdings eines gemeinsam haben: den Alltag von berufstätigen Eltern zu erleichtern. Das ist das Ziel beim "Felix Familia", einer Auszeichnung von OÖN und dem Land Oberösterreich, mit der Projekte wie diese vor den Vorhang geholt werden.

Zahlreiche Unternehmen haben sich bereits beworben, so etwa die Raiffeisenlandesbank mit einer "Beratungshotline". "Da das Thema Pflege immer mehr an Bedeutung gewinnt, war es uns wichtig, unseren Angestellten eine Möglichkeit zu bieten, sich mit ihren Anliegen rund um die Pflege von Angehörigen beraten zu lassen", beschreibt Sandra Lehner in der Bewerbung das Projekt. "Daher haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk eine Beratungshotline installiert, wo sich Mitarbeiter des Konzerns vertraulich, kostenfrei und in der Dienstzeit Unterstützung in diesen Angelegenheiten holen können."

Um Bürohund Hermann dreht sich alles in der Felix-Familia-Bewerbung der Firma Ing. Steininger Gebäude- und Energietechnik in Pregarten. "Er ist viel mehr als nur ein Haustier, er ist zentraler Bestandteil unseres Teams und hilft dabei, eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen", erklärt Sophie Steininger. "Mitarbeiter können Hermann mit nach Hause nehmen, Kinder dürfen aber auch herkommen, um Hermann zu treffen, und erfahren so auch noch viel über die Arbeit ihrer Eltern." Dazu gibt es unter anderem auch noch flexible Arbeitszeiten für die Mitarbeiter sowie Firmenfeiern, bei denen auch die Familienmitglieder willkommen sind.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader