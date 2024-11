Advent-Trends: Heuer dürfen es graue Kerzen und schwarze Kugeln sein

Der erste Advent steht vor der Tür und damit eine Zeit, in der Wohnungen und Häuser liebevoll geschmückt werden, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. "Und da gehört der Adventkranz unbedingt dazu", sagt Floristin und Innungsmeisterin Elke Lumetsberger, die in ihrer Werkstatt in Vorchdorf schon längst mit den Vorbereitungen begonnen hat.